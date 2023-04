Les 30 ans de la Ferme Angevine La Ferme Angevine Beaucouzé Catégories d’évènement: Beaucouzé

Les 30 ans de la Ferme Angevine La Ferme Angevine, 12 mai 2023, Beaucouzé. Les 30 ans de la Ferme Angevine 12 et 13 mai La Ferme Angevine entrée libre Les 12 et 13 mai 2023, la Ferme Angevine, qui regroupe 27 producteurs locaux dans un même point de vente, fête ses 30 ans. Pour cette occasion festive, Artisans du Monde Angers est convié et proposera à la vente des produits alimentaires équitables susceptibles de compléter l’offre déjà présente en magasin. Il sera possible d’acheter des produits du Sud, tels que le café, le chocolat, le sucre… Au plaisir de vous y retrouver! La Ferme Angevine La Haie du Moulin Beaucouzé Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T15:30:00+02:00 – 2023-05-12T19:00:00+02:00

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

