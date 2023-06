Wood Trip in Kreiz Breizh!!! La Ferme à Trémargat Trémargat, 24 juillet 2023, Trémargat.

Wood Trip in Kreiz Breizh!!! 24 juillet et 2 août La Ferme à Trémargat Le tarif comprend, la pension complète, les randonnées équestres, les animations sur la ferme et dans la nature.

726€ / jeune / 10 jours

Présentation générale: « Wood Trip in Kreiz Breizh!!! »

L’Objectif principal de ce séjour est de faire vivre une aventure collective à des jeunes à travers un camp intitulé « Wood Trip in Kreiz Breizh!!! »

A travers ce camp ados, nous proposons plusieurs objectifs :

– Faire vivre une aventure exceptionnelle à des jeunes, en pleine nature, de manière éco-citoyenne, équitable, solidaire et paysanne,

– Investir les jeunes dans la construction de leur projet, les impliquer dans la réalisation de leur séjour de vacances,

– Apprendre à se repérer géographiquement grâce à la lecture de carte IGN au 1/25000ème et à l’utilisation d’une boussole.

– Découvrir le patrimoine culturel et naturel breton ( chapelles, calvaires, fermes, sites naturels protégés…).

– Développer l’écoute, l’entraide et la coopération au sein du groupe.

– Favoriser la communication avec le monde animal.

– Les sensibiliser à l’environnement naturel et au développement durable par des approches différentes; expérimentales, sportives, ludiques, sensorielles, imaginaires, créatives…

– Inviter les jeunes à partir à la rencontre des habitants, des associations et projets locaux.

– Développer des savoirs-faire liés à la vie en collectivité, à s’approprier des habitudes collectives et responsables.

Situation générale

Accueil et hébergement :

Ce camp de vacances est organisé par « La Ferme à Trémargat » et accueil des adolescents de 13 à 17 ans.

Il se déroulera du lundi 24 juillet 2023 à 17h au mercredi 2 août 2023 à 14h. L’accueil se fera au lieu dit de Guillerbot à Trémargat.

Le camp accueillera 25 jeunes. Il durera 10 jours.

Le lieu de vie sera situé sur le lieu-dit de Crevac’h. Cet espace est constitué d’une longère abritant une salle à manger, un four à pain, une cuisine et des sanitaires. Un champ est situé juste en face et est divisé en deux parties ; la première avec 6 tentes marabout de 4 places et des tentes individuelles pour les animateurs et un tipi pour le groupe. Dans la deuxième partie il y a les chevaux.

L’encadrement:

L’équipe d’encadrement est composée :

D’un directeur et accompagnateur de tourisme équestre,

De 2 animateurs BAFA et un animateur stagiaire.

La Ferme à Trémargat 2 Guillerbot 22110 TREMARGAT Trémargat 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

Création de radeaux pour traverser l’étang de Kerne Huel et bivouaquer une nuit sur l’autre rive.