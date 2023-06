La Colo à La Ferme à Trémargat La Ferme à Trémargat Trémargat, 9 juillet 2023, Trémargat.

La Colo à La Ferme à Trémargat 9 et 22 juillet La Ferme à Trémargat Le tarif comprend, la pension complète, les randonnées équestres, les animations sur la ferme et dans la nature. 935€ / Enfant / 14 jours et 915€ / Enfant / 14 jours pour les fratries

Présentation générale:

Objectifs :

Comprendre les interrelations entre pratiques agricoles, environnement naturel et alimentation,

Découvrir une autre façon de s’alimenter et développer des gestes écocitoyens,

Apprendre à vivre ensemble au quotidien et amener une cohésion de groupe au travers de valeurs telles que la convivialité, la solidarité, l’écoute, le partage, le respect et le rire!!

Vivre une première expérience en dehors du cadre familial,

Développer le lien à l’animal par une immersion quotidienne,

Faire l’expérience de rythmes de vie différents (celui de la ferme et de la nature!!).

Acquérir une plus grande autonomie et aisance au contact de la nature et des animaux.

Se sensibiliser au respect de l’environnement et au developpement durable.

Progression de la semaine :

Le déroulement de ce séjour se fait en concertation avec l’équipe pédagogique et les enfants.

Les enfants pourront vivre lors de cette colonie de vacances:

La traite des vaches, les soins aux animaux, le jardin, la découverte du rucher, des petits chantiers de ferme et de saison.

Des randonnées à pied, à cheval.

La fabrication des produits fermiers: Yaourts, beurre, pain.

Des grands jeux collectifs dans la forêt et dans les champs.

Des jeux de découvertes de la rivière, du bocage, sur les traces des animaux sauvages, dans les champs, les bois et les landes et découvrir ainsi des milieux naturels remarquables…

La construction de cabanes et de mini-village.

Des activités artistiques (chants, peinture, théâtre, musique…)

Des nuits à la belle étoile autour du feu à écouter des contes et légendes de Bretagne, partir suivre les traces des animaux nocturnes ou observer les étoiles.

Une participation collective et « joyeuse » du quotidien: Mettre la table, débarasser, passer le balais, etc. pour apprendre à s’occuper de son quotidien ensemble.

Ateliers cuisine et récolte du jardin ou cueillette.

I / Lieu d’accueil :

Le centre de vacances aura lieu du 9 au 22 juillet 2023 à Trémargat dans les Côtes d’Armor, sur le site du centre d ‘éducation à l’environnement et ferme pédagogique : La ferme à Trémargat.

Il accueillera 57 enfants âgés de 7 à 13 ans qui seront hébergés dans un gîte de 33 places en dur et un camp sous tentes de 24 places.

II / Organisation des tranches d’âges :

Une première répartition des groupes se fait à partir des chambrés. C’est à dire par âge, par sexe et par affinité avec un animateur référent pour une ou deux chambres.

Une deuxième répartition se fait au niveau des groupes d’activités durant la journée.

III /L’encadrement :

L’encadrement se compose de :

-Une directrice

-Un directeur adjoint et accompagnateur de randonné équestre ATE

– 1 cuisinière (chef cuissot!)

– 1 second de cuisine et responsable de l’entretien des locaux

– 3 bénévoles en cuisine

– 4 animateurs BAFA ou équivalent

– 4 animateurs stagiaires BAFA ou équivalent

V/ Les moments de vie de la colo:

L’accueil des enfants

L’accueil est un moment très important où l’enfant comme les parents doivent être rassurés, cela pour une meilleure séparation. Ils doivent sentir que l’équipe entière est présente et à l’écoute des besoins et de toutes demandes particulières. Cela se fait dans une relation de confiance et de respect.Mettre en place un accueil individualisé :-Visite du site et installation dans la chambre avec l’animateur, l’enfant et les parents.-L’accueil se fera sur une après-midi où les parents viennent pique-niquer et prendre ainsi le temps de découvrir les lieux avec leur enfant.Permettre à l’enfant de s ‘intégrer rapidement au groupe :-Réaliser dès la première journée ainsi que le soir des jeux ludiques et collectifs permettant aux enfants de faire connaissance entre eux et avec les lieux.Proposer un premier rassemblement pour échanger sur les règles de vie en collectivité, recueillir les différentes questions des enfants, rassurer certains d’entre eux qui en ont besoin, etc.

Le réveil

L’enfant étant en vacances, son rythme de sommeil doit être particulièrement respecté.La vie en collectivité doit permettre à chacun de s’y retrouver.

Connaître et respecter son rythme de sommeil et celui des autres enfants :-Aménager un temps de réveil échelonné.-Mettre en place un réveil en douceur pour les derniers enfants (musique, etc.)-Proposer un espace accueillant pour que les enfants premiers levés s’y retrouve et ne remontent pas à l’étage tant que des enfants dorment.Favoriser l’autonomie de l’enfant :-Développer un système de lever autonome (exemple : soleil/lune).-Flécher et indiquer les lieux pour que l’enfant se repère tout seul lors de son réveil.-Organiser un temps (soir ou matin) où les animateurs des chambrés vont aider les enfants à organiser leur levé et gérer leur linge tout au long du séjour.

Le temps des repas

Le repas est un moment très important du quotidien. Il permet à l’enfant de parler, d’écouter, de se raconter et partager un ensemble de choses avec ses pairs. C’est aussi un moment d’éducation à l’alimentation, à l’environnement et à la santé.

Développer chez l’enfant le goût à l’alimentation et son rapport à sa santé :-Présenter les repas aux enfants, leurs faire comprendre, de façon ludique, l’enjeu de l’alimentation et le rapport à la santé et à l’environnement.-Donner des règles pendant les repas : Bien goûter de tout, etc.-Mettre en place un tri sélectif.Apprendre à utiliser le repas comme un moment de détente, de plaisir et d’échange avec les autres enfants.-Aménager avec les enfant un lieu de repas agréable et conviviale (emplacement des tables, menus, décoration de la salle et des plats, etc.).Développer l’autonomie des enfants durant les repas :-Organiser le temps du repas en faisant des groupes de service (Pour mettre la table, servir les plats, débarrasser, nettoyer la salle et faire la vaisselle.

Le quotidien

C’est un moment très important de la vie de la colonie de vacance, si ce n’est le plus important. C’est un moment éducatif fort ou l’enfant apprend à grandir, à s’occuper de lui et des autres au sein d’un espace collectif. L’animateur veillera particulièrement à faire avec l’enfant pour qu’il puisse prendre exemple sur l’adulte et lui donner ainsi l’envie de grandir.

Apprendre à gérer de façon autonome son quotidien :-Mettre en place des groupes de services -Mettre en place un temps d’activité permettant une approche ludique et conviviale du quotidien (exemple: « tout-net » le matin)Apprendre à gérer ses affaires :-Un animateur référent par chambre pour aider, si besoin, les enfants à gérer leur linge pendant le séjour.-Un temps de rangement et de décoration régulier de sa chambre et de ses affaires.

L’hygiène et la santé

L’hygiène est primordiale au sein de cet espace collectif. Des règles de vie devront être mise en place afin de préserver et de garantir une bonne santé de tous les enfants et des adultes présent sur de cette colonie de vacances.

Etre en bonne santé et sans angoisse lié à certains problèmes personnels de santé :-Mettre en place un traitement de prévention contre les poux et les tiques.-Sécuriser les enfants ayant des problèmes de pipi au lit et autres.Intégrer des règles de vie quotidienne liées à l’hygiène et à la santé du corps :-Une infirmerie et une personne compétente disponible auprès des enfants,-Se laver les mains avant chaque repas,-Se laver les dents matin et soir,-Aérer sa chambre le matin,-Observer son corps régulièrement après une activité de pleine nature (détection éventuelle de tiques)-etc.Devenir autonome sur son hygiène personnelle :-Aménager des temps quotidien où l’enfant peut aller prendre sa douche.

Protocole Covid 19Se référer au protocole en vigueur:

Le coucher

Le coucher peut être un moment angoissant pour l’enfant, d’où la nécessité d’aménager ce temps.Apprendre à se coucher sans angoisse et en toute sécurité de façon autonome.-Mettre en place un moment de lecture avec l’animateur avant le coucher pour les petits et autonome pour les plus grands.-Organiser un temps d’échange en petit groupe de chambre avec l’animateur visant à exprimer ses moments joyeux ou au contraire des moments que l’enfant aurait mal vécu dans la journée (exemple : powo).

Les temps libres

Les temps libres sont importants dans la construction de l’enfant et bien trop rares aujourd’hui dans leur quotidien. La colonie de vacances doit intégrer des temps libres pour.

Permettre aux enfants de choisir de façon autonome, ce qu’ils souhaitent faire. Développer leur imagination par la création de jeu, leur initiative par la réalisation d’activité, à travers une approche moins formelle, dans un cadre collectif ou pas. L’animateur est à l’écoute des enfants et adapte ce temps libre à leur besoin et à leur envie.Aménager différents espaces (tipi, salle d’activité, salon, terrain de jeux, préau) et proposer un matériel de jeu varié.

Les activités

Les activités développées à la ferme pédagogique et dans le cadre de centre de vacances visent aussi bien à la découverte de la ferme, ses activités et son environnement qu’aux jeux et à la découverte d’une nature riche et variée. Cf « progression de la semaine » ci-dessus

