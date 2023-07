Projet mandature : Bergerac La Ferme à Roulettes Saint-Vivien Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Vivien Projet mandature : Bergerac La Ferme à Roulettes Saint-Vivien, 27 septembre 2023, Saint-Vivien. Projet mandature : Bergerac Mercredi 27 septembre, 10h00 La Ferme à Roulettes Au programme : Visite de la ferme Ateliers prévention routière/bus scolaire Atelier faune et flore sauvage Prévention maladie de Lyme La Ferme à Roulettes 552 route de mira 24230 St-vivien Saint-Vivien 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

