La Feria s’expose Espace Van Gogh, Arles Arles, vendredi 29 mars 2024.

La Feria s’expose Pendant la feria de Pâques, la ville d’Arles invite des artistes aux modes d’expression différents, mais toutes inspirées par la tauromachie. 29 mars – 1 avril Espace Van Gogh, Arles Entrée libre

Début : 2024-03-29T11:00:00+01:00 – 2024-03-29T13:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T14:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

« Exquises esquisses » par Charlotte Houot

Arène Imaginaire où le toro devient une créature mythique et dans laquelle la torera rêve d’une danse entre elle et la bête. Réel et mystique se confondent.

“Bravoure Exaltée » par Mélodie Nicolas

La tauromachie, un univers aussi parlant qu’artistique, offre une liberté d’expression sans pareille. Mélodie Nicolas choisit de mettre en lumière les moments d’éternité d’une faena, les émotions que les toros braves suscitent. Son inspiration surgit au cœur de sa passion, captivée par une émotion qu’elle doit partager, comme si ses pinceaux étaient les seuls capables de figer ces instants éphémères pour les partager avec le public.

C’est ainsi que le nom « Bravoure Exaltée » s’impose naturellement, évoquant l’exaltation des expressions, les moments de sublimation, le toro brave dans toute sa splendeur telle que Mélodie Nicolas le perçoit.

« Féria en Couleurs » par Olivia Dritzas

La féria d’Arles, telle une mosaïque vivante de festivités et de traditions, est une source d’inspiration inépuisable pour Olivia Dritzas. À travers son exposition « Féria en Couleurs », elle réinvente de manière unique les symboles et traditions emblématiques de la ville, associant des couleurs vibrantes à des formes géométriques minimalistes.

Inspirée par le mouvement artistique du cubisme, Olivia représente à travers ses œuvres la richesse et la diversité des traditions arlésiennes, y insufflant une touche résolument contemporaine.

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Charlotte Houot