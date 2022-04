La Feria s’expose Espace Van Gogh Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Feria s’expose Espace Van Gogh, 15 avril 2022, Arles. La Feria s’expose

du vendredi 15 avril au lundi 18 avril à Espace Van Gogh

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville d’Arles, accompagne des actions en faveur de la création et de la diffusion et soutient des projets culturels au regard de leur singularité, leur qualité, leur évolution et leurs perspectives. La Ville d’Arles a lancé un appel à projet aux personnes souhaitant exposer à Arles durant la Feria de Pâques, du 15 au 18 avril 2022. De nombreux artistes professionnels et amateurs ont répondu à l’appel à projet, le jury a choisi quatre d’entre-eux : – Yolande Agullo – Alain Lagorce – Morgan Mirocolo – Chérif Ahmed-Chaouch. Peintures, photographies, dessins, une kyrielle de talents est à découvrir au coeur de l’Espace Van Gogh durant cette feria

entrée libre

Quatre artistes exposent à l’espace Van Gogh durant la Feria de Pâques – Yolande Agullo – Alain Lagorce – Morgan Mirocolo – Chérif Ahmed-Chaouch. Espace Van Gogh Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T13:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T13:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T13:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T11:00:00 2022-04-18T13:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Van Gogh Adresse Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Ville Arles lieuville Espace Van Gogh Arles Departement Bouches-du-Rhône

Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

La Feria s’expose Espace Van Gogh 2022-04-15 was last modified: by La Feria s’expose Espace Van Gogh Espace Van Gogh 15 avril 2022 Arles Espace Van Gogh Arles

Arles Bouches-du-Rhône