La feria du riz au Wilson Arles, 10 septembre 2021, Arles.

La feria du riz au Wilson 2021-09-10 – 2021-09-12 Le Wilson 2 Boulevard Georges Clémenceau

Arles Bouches-du-Rhône

Toute l’équipe du Wilson s’est mobilisé afin de pouvoir vous proposer un Week end de festivité digne de ce nom . Pour l’occasion un partenariat a été créé entre le rugby club Arlésien et le Wilson café restaurant .



Au programme :

Restauration tous les midis .

Ambiance bodéga tous les soirs .

Comptoir dédié au rugby club Arlésien , à ses sponsors et partenaires .

Show light et pyrotechnique, Goodies, Ambiance de folie.

Vendredi : Laurent PEPPER (Australian Montpellier)

Inauguration espace bodéga.

Présentation et remerciement des sponsors du rugby club Arlésien.

Buffet apéritif offert .

Samedi : Laurent PEPPER (Australian Montpellier)

Soirée bodéga

Dimanche : Jessy FLANAGAN (LULU Club)

Bodéga des commerçants

Buffet apéritif offert .

Entrée sur présentation du pass sanitaire, tenue correcte exigée .

La direction ce réserve le droit d’entrée .

A l’occasion de la féria du riz , le Wilson est heureux de vous présenter son programme . Après une attente interminable d’environ 2 ans , c’est maintenant l’heure des retrouvailles .

jbfauroux78@icloud.com +33 4 88 37 01 76

