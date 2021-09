La feria du riz au Waux Arles, 10 septembre 2021, Arles.

La feria du riz au Waux 2021-09-10 – 2021-09-12 Waux Hall 8 Boulevard Des Lices

Arles Bouches-du-Rhône

J-4, le retour de la féria !!

Tous les éléments sont réunis pour une belle féria



Vendredi 10 : DJ Alex Andro

Samedi 11 : DJ Rémy Luz

Et tout le week-end :

– Apéro au comptoir

– Peña

– Tauromachie

– Etc etc etc

La brasserie du Waux – Hall se met au rythme de la feria. tout un week-end pour faire la fête !

contact@wauxhall.fr +33 4 90 93 87 19 http://www.wauxhall.fr/

