La feria du rire Arles, 10 décembre 2021, Arles. La feria du rire 2021-12-10 19:30:00 – 2021-12-11 Palais des congrès Avenue de la 1ere division française libre

Arles Bouches-du-Rhône Cette année encore, le palais des congrès d’Arles accueille la Feria du rire. Au programme :



10 DÉC. 2021 À 20H30 Noelle Perna “Certifié MADO”

11 DÉC.2021 À 20H30 SELLIG “Episode 5″

31 DÉC.2021 À 19H30 SOIS PARFAITE ET T’ES TOI

14 FÉVR.2022 À 19H30 Les hommes sont des femmes comme les autres

26 MARS 2022 À 20H30 MONSIEUR NOUAR « CADENCE »



Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Palais des congrès Avenue de la 1ere division française libre Ville Arles lieuville 43.67061#4.61756