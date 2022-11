La feria du rire Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Avenue de la 1ere division française libre Palais des congrès Arles 13200

2022-09-24 20:30:00 – 2022-09-24

Palais des congrès Avenue de la 1ere division française libre

Arles

13200 EUR 19 39 Au programme :



24 septembre à 20h30 : Anthony Joubert

9 décembre à 20h00 : Mathieu Madenian

17 décembre à 20h30 : Sellig

Au programme :

24 septembre à 20h30 : Anthony Joubert

9 décembre à 20h00 : Mathieu Madenian

17 décembre à 20h30 : Sellig

10 mars à 20h30 : Noëlle Perna – Que du Certifié Mado

Cette année encore, le palais des congrès d'Arles accueille la Feria du rire.

