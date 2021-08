La Feria du camping car Biarritz, 23 septembre 2021, Biarritz.

La Feria du camping car 2021-09-23 09:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Organisée sur le parvis extérieur de la Halle d’Iraty du 23 au 26 septembre 2021 de 9h à 18h , cette grande manifestation gratuite permet de découvrir 200 camping-cars et fourgons et vans aménagés, neufs et d’occasion.

Sur le parvis de la Halle d’Iraty dévolu à la Féria du camping-car de Biarritz, le choix ne manque pas : 8 marques représentées.

Profitez d’offres spéciales de financement et découvrez en avant-première les nouveautés .

Entrée et parking gratuits

Restauration à proximité.

Possibilité de dormir sur place en camping-car.

Organisée sur le parvis extérieur de la Halle d’Iraty du 23 au 26 septembre 2021 de 9h à 18h , cette grande manifestation gratuite permet de découvrir 200 camping-cars et fourgons et vans aménagés, neufs et d’occasion.

Sur le parvis de la Halle d’Iraty dévolu à la Féria du camping-car de Biarritz, le choix ne manque pas : 8 marques représentées.

Profitez d’offres spéciales de financement et découvrez en avant-première les nouveautés .

Entrée et parking gratuits

Restauration à proximité.

Possibilité de dormir sur place en camping-car.

+33 5 59 22 37 10

Organisée sur le parvis extérieur de la Halle d’Iraty du 23 au 26 septembre 2021 de 9h à 18h , cette grande manifestation gratuite permet de découvrir 200 camping-cars et fourgons et vans aménagés, neufs et d’occasion.

Sur le parvis de la Halle d’Iraty dévolu à la Féria du camping-car de Biarritz, le choix ne manque pas : 8 marques représentées.

Profitez d’offres spéciales de financement et découvrez en avant-première les nouveautés .

Entrée et parking gratuits

Restauration à proximité.

Possibilité de dormir sur place en camping-car.

YpoCamp Loisirs Evasion 64

dernière mise à jour : 2021-08-25 par