La Féria des Tauromachies Saint-Étienne-du-Grès, 26 mai 2022, Saint-Étienne-du-Grès.

La Féria des Tauromachies Saint-Étienne-du-Grès

2022-05-26 – 2022-05-28

Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Le Revivre avec la 3ème édition de la Féria des Tauromachies.



Au programme : (sous réserve de modification par les organisateurs)



• Jeudi 26 mai : journée espagnole organisée par la Peña taurine « El Galo » ambiance musicale assurée par le groupe Fiesta Bodega

11 h 00 : capea de l’École taurine d’Arles

13 h 00 : apéritif et repas (boeuf à la saint-gilloise) dans la cour de la mairie

16 h 30 : défilé sévillan, avec les toreros en calèche (de l’église aux arènes en passant par la place centrale)

17 h 00 : fiesta campera flamenca.

À l’affiche : Domingo Valderrama, El Calita, Michelito Lagravère,

André Lagravère « El Galo » et Tristan les novillos seront de la Ganaderia Barcelo (Quissac)

19 h 00 : apéritif dans la cour de la mairie, suivi d’un repas (moules-frites) avec animation DJ



• Vendredi 27 mai : journée landaise organisée par la Commune de Saint-Étienne du Grès

La Peña Les Aux Temps Tics assurera l’ambiance musicale de 11 h à 20 h

12 h 00 : apéritif suivi d’un repas (cassoulet) dans la cour de la mairie

16 h 00 : initiation réservée aux enfants dans les arènes

17 h 00 : course landaise avec la Ganaderia Deyris (championne de France 2017)

Bandido à l’issue de la course (des arènes à la pharmacie)

19 h 30 : apéritif dans la cour de la mairie, suivi d’un repas (poulet basquaise) avec animation DJ



• Samedi 28 mai : journée camarguaise organisée par l’Association grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions (AGCFT)

La Peña Les Aux Temps Tics assurera l’ambiance musicale de 11 h à 20 h

11 h 00 : Abrivado (avenue de la République jusqu’aux arènes)

13 h 00 : apéritif et repas (alouette sans têtes) dans la cour de la mairie

15 h 00 : initiation à la course camarguaise pour les enfants

16 h 00 : Course inter écoles de raseteurs avec la participation d’Arles, Saint-Gilles et Saint-Étienne du Grès

18 h 30 : Bandido à l’issue de la course (Arènes <-> pharmacie)

19 h 30 : apéritif dans la cour de la mairie, suivi d’un repas (paella) avec animation DJ Titom.

Féria des Tauromachies le 26, 27 et 28 mai 2022 à Saint-Étienne-du-Grès !

+33 4 90 49 16 46 http://www.saintetiennedugres.com/

Saint-Étienne-du-Grès

