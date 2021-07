La Fenice Église Saint Martin, 27 mars 2022, Amilly.

Église Saint Martin, le dimanche 27 mars 2022 à 18:00

Natura Amorosa Jean Tubéry fonde l’ensemble La Fenice en 1990, avec lequel il obtient d’emblée le Premier Prix des Concours internationaux de musique ancienne de Bruges (1990) et de Malmö (1992). Il enseigne le cornet à bouquin au Conservatoire à rayonnement régional de Paris et au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon. En 2020, à l’occasion des 30 ans de La Fenice, il crée l’académie itinérante de ‘‘La Fenice a Venire’’, véritable vivier de jeunes talents qui constitueront La Fenice de la décennie à venir. Le printemps, cette ‘‘verte saison qu’on appelle aussi le Renouveau’’ (Furetière, Dictionnaire de l’Académie françoise), est aussi ‘‘la saison de l’année où tout entre en amour’’ (Richelet, dictionnaire françois). Natura amorosa nous plonge dans cet univers sensoriel de l’éveil amoureux de la nature. La période couverte s’étend entre Renaissance et baroque, telle la vie de Claudio Monteverdi (1567- 1643) auprès de ses maîtres de la génération passée et de ses contemporains (Clément Janequin, Girolamo Frescobaldi, Tarquinio Merula, Giovanni Kapsberger…). Premier modèle de la vox naturalis pour les humanistes de la Renaissance, le chant des oiseaux a inspiré bien des générations de compositeurs depuis l’œuvre éponyme de Clément Janequin. Quelques décennies après sa parution, la pièce se voit publiée à Venise en tant que Canzon degli uccelli purement instrumentale. C’est à un heureux mariage des onomatopées ornithologiques du texte français et des riches couleurs vénitiennes que vous convie La Fenice. Distribution : Saskia Salambier : soprano et violino Clara Pertuy : mezzo-soprano et tamburello Anaëlle Blanc : violino Marie Lerbret : flauto et fagotto Jean-Baptiste Valfré : violoncello Marc Meisel : organo et clavicembalo Jean Tubéry : cornetto, flauto et voce Ce programme a fait l’objet d’un enregistrement chez Ligia, qui a obtenu ffff dans Télérama Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

