Exposition « Villes et BD »
16 et 17 septembre
La Fenêtre
Montpellier

Gratuit. Entrée libre.

L'exposition « Villes et BD » a pour mission d'explorer la diversité de styles qui existe chez les dessinateurs de bande dessinée, dans leur rapport avec la ville en tant qu'« objet vivant ». En effet, chaque dessinateur est unique dans sa façon d'interagir avec elle. L'approche peut être architecturale ; d'autres porteront leur attention sur la ville jusqu'à ses aspects sociologiques, anthropologiques ou historiques, faisant de cette fourmilière de vie une alliée incontestable pour la compréhension de leur récit. En s'appropriant ainsi la ville, la bande dessinée en fait une icône intemporelle et lui rend le plus beau des hommages.

La Fenêtre
27 rue Frédéric Peyson, 34062 Montpellier

Centre d'arts appliqués (architecture – graphisme).

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Gilles Rochier – Éditions 6 Pieds Sous Terre

