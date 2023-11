Cet évènement est passé La femme qui ne vieillissait pas Théâtre Comédie Bastille Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La femme qui ne vieillissait pas Théâtre Comédie Bastille Paris, 6 novembre 2023, Paris. Du lundi 06 novembre 2023 au mardi 19 décembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Le rêve de toutes les femmes, et pourtant… Betty a trente ans quand elle devient modèle du projet de Fabrice. Chaque année, il la photographie à date fixe. A quarante-sept ans, Betty n’a toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d’oie, aucun cheveu blanc, aucun cerne. Betty a trente ans, désespérément. Il y a celle qui ne vieillira pas, celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, celle qui cherche à paraître plus jeune. Et puis, il y a Betty. D’après le roman de Grégoire Delacourt, l’auteur de La liste de mes envies. Théâtre Comédie Bastille 5 rue Nicolas Appert 75011 Paris Contact : https://www.comedie-bastille.com +33148075207 caisse@comedie-bastille.com www.comedie-bastille.com

Pierre Barriere et Christophe Lavacry La femme qui ne vieillissait pas Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Comédie Bastille Adresse 5 rue Nicolas Appert Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Comédie Bastille Paris latitude longitude 48.8588409912115,2.370225024582

Théâtre Comédie Bastille Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/