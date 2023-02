La Femme qui ne vieillissait pas – Lucernaire (Paris) LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS, 7 février 2023, PARIS.

La Femme qui ne vieillissait pas – Lucernaire (Paris) LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-12 17:30. Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

LUCERNAIRE – SALLE LE PARADIS PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs 75006

Après Jeanne et Marguerite avec Françoise Cadol, La liste de mes envies de Grégoire Delacourt, La machine de Turing mise en scène de Tristan Petitgirard, le nouveau spectacle La femme qui ne vieillissait pas arrive au Lucernaire…

Betty a trente ans quand elle devient un modèle du grand projet photographique de Fabrice : « Du temps ». Depuis vingt ans déjà, il photographie des modèles chaque année, à date fixe. Avec Fabrice, Betty fait des essais avec les cheveux attachés, les cheveux détachés, le col de chemisier ouvert, fermé, pour définir la photo référence pour les prises de vue à venir. Fabrice lui montre la photo qu’il aime, elle se trouve belle. Une fois par an, Betty pose pour Fabrice, pour voir le temps passer sur son visage, pour y lire son histoire. Les années se suivent, les photos se prennent, mais au bout du temps, Betty a trente ans.

La femme qui ne vieillissait pas est une fable qui touche le réel. La femme est magnifique.

La presse en parle :

« C’est pétillant, tendre, intelligent. On adore ! » LA PROVENCE

« Un spectacle émouvant à découvrir d’urgence ! » THEATRES.COM

«Un jeu sensible et incarné … » FROGGY’S DELIGHT

« Françoise Cadol s’avère bouleversante…” FRANCE 3

