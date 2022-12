« La femme qui danse » Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

« La femme qui danse » Arès, 7 janvier 2023, Arès . « La femme qui danse » 1 Route du Temple Salle Brémontier Arès Gironde Salle Brémontier 1 Route du Temple

2023-01-07 – 2023-01-07

Salle Brémontier 1 Route du Temple

Arès

Gironde Spectacle de danse Contemporaine avec Marie-Claude Pietragalla.

Rendez-vous à l’ Espace Brémontier à 20h30. Durée : 1h15.

Tout public.

Tarif : 35€/ plein – 25€/réduit

Réservation en ligne sur : www.espacebremontier-ares.fr

Ou à la Mairie d’Arès, ou sur place le jour même, 1 h avant le début du spectacle. Spectacle de danse Contemporaine avec Marie-Claude Pietragalla.

Rendez-vous à l’ Espace Brémontier à 20h30. Durée : 1h15.

Tout public.

Tarif : 35€/ plein – 25€/réduit

Réservation en ligne sur : www.espacebremontier-ares.fr

Ou à la Mairie d’Arès, ou sur place le jour même, 1 h avant le début du spectacle. +33 5 56 03 93 03 Service Culturel – Mairie d’Arès Mairie d’Arès

Salle Brémontier 1 Route du Temple Arès

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Arès, Gironde Autres Lieu Arès Adresse Arès Gironde Salle Brémontier 1 Route du Temple Ville Arès lieuville Salle Brémontier 1 Route du Temple Arès Departement Gironde

Arès Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

« La femme qui danse » Arès 2023-01-07 was last modified: by « La femme qui danse » Arès Arès 7 janvier 2023 1 Route du Temple Salle Brémontier Arès Gironde Arès Gironde

Arès Gironde