La femme qui danse, 31 mai 2023, .

La femme qui danse



2023-05-31 20:30:00 – 2023-05-31

Marie-Claude Pietragalla

De danseuse Étoile de l’opéra de Paris à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, Marie-Claude Pietragalla a choisi de vivre la danse comme un art total. Dans ce seul en scène, cette artiste singulière révèle l’indicible de son métier et de son art. Elle est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse et nous dévoile des textes originaux qui résonnent avec le grand art du mouvement qu’elle maîtrise à merveille. Intime et spectaculaire à la fois, La Femme qui danse nous entraîne dans un parcours de vie.

Pascal Elliott www.pascalelliott.com

