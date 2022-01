La Femme « Paradigmes Tour » (Complet) Rocher de Palmer, 7 avril 2022, Cenon.

Rocher de Palmer, le jeudi 7 avril à 20:30

Les premiers singles contribuent déjà à réchauffer ce drôle d’hiver 2021 ; le troisième album de La Femme, Paradigmes, sortira au printemps. Après les succès de Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de la musique – et de Mystère (2016), tous deux disques d’or acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin pavé de références audacieuses (du Velvet à Kraftwerk, de Morricone à Moroder, de Gainsbourg à Marie et les Garçons, des Beach Boys à ZouZou), dessinant un spectre musical aussi varié que coloré, en perpétuel mouvement. Comme le soulignent Les Inrocks : « À l’écoute de ce furieux « Foutre le bordel » (…) qui donne des envies de pogos, slams et autre mosh pits, c’est peu dire qu’il nous tarde de retrouver l’effervescence et l’émulation d’une salle de concert bondée. » Vivement !

Tarif unique : 27€

Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, La Femme revient opportunément « Foutre le bordel », comme l’annonce l’un des titres de son nouvel album, Paradigmes.

