Chapelle expiatoire, le samedi 26 mars à 14:30

« La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. » ————————————————————- Olympe de Gouges « monte » à Paris pour devenir une femme de lettre. Lorsque commence la Révolution elle est déjà engagée, notamment grâce au théâtre, son moyen d’expression. Son combat pour l’égalité et les droits des femmes, rejoint celui pour l’abolition de l’esclavage. Proche du parti Girondin, elle est guillotinée le 3 novembre 1793. Elle est avant tout condamnée pour être une femme ayant pris la parole publique. Inhumée au cimetière de la Madeleine, la Chapelle expiatoire est toujours sa sépulture.

Plein tarif: 6€ Gratuit pour les moins de 26 ans

Pour la journée internationale des droits des femmes, la Chapelle expiatoire (CMN) propose des visites commentées autour de grandes figures féminines de la Révolution et de la Restauration. Chapelle expiatoire 29 rue pasquier Paris Paris

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T15:30:00

