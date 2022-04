LA FEMME + JEANNE ADDED + MACHINES VIVANTES (PINK PARADIZE 2022) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA FEMME + JEANNE ADDED + MACHINES VIVANTES (PINK PARADIZE 2022) Toulouse, 7 octobre 2022, Toulouse. LA FEMME + JEANNE ADDED + MACHINES VIVANTES (PINK PARADIZE 2022) LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse

2022-10-07 18:45:00 – 2022-10-07 LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse Haute-Garonne 29.9 EUR 29.9 Après la magie de l’édition #1, Mecanik Paradize (Concerts, Machines vivantes, arts de rue, artifices…) revient en plein air à la Halle de la Machine pour l’ouverture du Pink Paradize 2022. Retrouvez au programme de la soirée LA FEMME, JEANNE ADDED et HEEKA (Solo). Mecanik Paradize est un concept unique qui mélange concerts, machines géantes et jeux de lumière sur le site de La Halle des Machines pour l’ouverture du Pink Paradize 2022. Après la magie de l’édition #1, Mecanik Paradize (Concerts, Machines vivantes, arts de rue, artifices…) revient en plein air à la Halle de la Machine pour l’ouverture du Pink Paradize 2022. Retrouvez au programme de la soirée LA FEMME, JEANNE ADDED et HEEKA (Solo). LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Ville Toulouse lieuville LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LA FEMME + JEANNE ADDED + MACHINES VIVANTES (PINK PARADIZE 2022) Toulouse 2022-10-07 was last modified: by LA FEMME + JEANNE ADDED + MACHINES VIVANTES (PINK PARADIZE 2022) Toulouse Toulouse 7 octobre 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne