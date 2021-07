Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « La femme et les représentations de la maternité à travers les âges » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Musée de la Cour d’Or, le dimanche 19 septembre à 10:30

### Découvrez grâce à un parcours inédit dans le musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les civilisations, nous parlent de la maternité. Ces œuvres disent les liens qui unissent les mères et leurs enfants, révèlent les rites qui entourent la naissance et rendent hommage à la maternité, la rapprochant parfois du sacré.

Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite adultes.

Découvrez grâce à un parcours inédit dans le musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les civilisations, nous parlent de la maternité.

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

