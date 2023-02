LA FEMME EST L’EGALE DE L’HOMME… COMEDIE PARIS LAURETTE THEATRE, 9 février 2023, PARIS.

LA FEMME EST L’EGALE DE L’HOMME… COMEDIE PARIS LAURETTE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-03-30 21:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

La Femme est l’égale de l’homme… Enfin normalement ! de Laurent Mentec Avec : Georgina Rildeagh ou Fanny Reaver, Laurent Mentec Mise en scène : Laurent Mentec Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR Info : TOUT PUBLIC Durée : 1h15 2023, Où en est la femme ? Il paraît qu’elle subit l’autorité masculine ?… l’homme domine le couple ?… Ouais, ouais, ouais… Et si la femme lui laissait croire tout ça, à la gent masculine ? Matthieu et Juliette sont en couple. Tous les deux s‘aiment. Non Matthieu n’a pas peur de beau papa, non Juliette laisse de la place à Matthieu pour ranger ses affaires… Qu’est-ce qu’en pense le public ? On suit l’évolution de notre couple de leur rencontre jusqu’à l’union sacré, avec ses hauts et ses bas mais surtout avec beaucoup d’humour. LA FEMME EST L’EGALE DE L’HOMME… COMEDIE PARIS Laurent Mentec EUR19.0 19.0 euros

Votre billet est ici

LAURETTE THEATRE PARIS 36 rue Bichat 75010

La Femme est l’égale de l’homme… Enfin normalement !

de Laurent Mentec

Avec : Georgina Rildeagh ou Fanny Reaver, Laurent Mentec

Mise en scène : Laurent Mentec

Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR

Info : TOUT PUBLIC

Durée : 1h15

2023, Où en est la femme ? Il paraît qu’elle subit l’autorité masculine ?… l’homme domine le couple ?… Ouais, ouais, ouais… Et si la femme lui laissait croire tout ça, à la gent masculine ?

Matthieu et Juliette sont en couple. Tous les deux s‘aiment. Non Matthieu n’a pas peur de beau papa, non Juliette laisse de la place à Matthieu pour ranger ses affaires… Qu’est-ce qu’en pense le public ?

On suit l’évolution de notre couple de leur rencontre jusqu’à l’union sacré, avec ses hauts et ses bas mais surtout avec beaucoup d’humour.

.2023-03-30.

Votre billet est ici