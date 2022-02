LA FEMME DU MAGICIEN Béziers, 21 mai 2022, Béziers.

LA FEMME DU MAGICIEN Béziers

2022-05-21 – 2022-05-21

Béziers Hérault

Alors qu’un magicien et son assistante jouent le traditionnel numéro de la femme coupée en deux, ce dernier disparait soudainement, laissant la jeune femme seule et sans expérience…

Le Théâtre des Franciscains sera la dernière résidence de création pour le spectacle de Calista Sinclair, assistante et magicienne du magicien humoriste Eric Antoine,

Entrée libre, tout public

theatredesfranciscains@ville-beziers.fr +33 4 67 36 82 80

