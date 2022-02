La Femme des steppes, le flic et l’oeuf, film mongol de Wang Quan’an (2019) Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Synopsis** Le corps d'une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l'aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l'enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

