LA FEMME DE LA PHOTO Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault 14 14 EUR Ne manquez pas la pièce « La femme de la photo » le 19 mars 2022 au théâtre Jérôme Savary ! ►Qui est-elle, cette femme de la photo ? Sans cesse transformée, on la devine à partir de souvenirs précieusement conservés. Elle est à la fois une enfant modeste, une ado marquée par l’ennui et la honte, une jeune épouse qui s’embourgeoise, une femme gelée, une amante courant après son désir… Derrière ces nombreux visages se dévoile le portrait d’une femme qui cherche sa place au milieu d’hommes, dans une société en mutation. Toujours là où on ne l’attend pas, elle s’incarne ici à travers les voix d’une nouvelle génération. La femme de la photo pourrait être votre mère, votre fille, votre petit copain ou votre voisine sur le siège d’à côté… Ça pourrait même être vous. Durée : 1h

A partir de 12 ans Pass sanitaire requis accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr +33 4 67 69 58 00 https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/evenement/la-femme-de-la-photo-2/

