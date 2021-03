Ngaoundéré III Campus numérique francophone de Ngaoundéré Ngaoundéré III « La femme dans la littérature francophone » Campus numérique francophone de Ngaoundéré Ngaoundéré III Catégorie d’évènement: Ngaoundéré III

« La femme dans la littérature francophone » Campus numérique francophone de Ngaoundéré, 19 mars 2021-19 mars 2021, Ngaoundéré III. « La femme dans la littérature francophone »

Campus numérique francophone de Ngaoundéré, le vendredi 19 mars à 09:00

La conférence en ligne (gratuite et ouverte à tous) sera animée par Mme Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des lycéens (2020) et Pr. Léonie Metagmo, enseignante à la Faculté des Lettres de l’Université de Ngaoundéré. Webinaire Campus numérique francophone de Ngaoundéré Université de Ngaoundéré Ngaoundéré III

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ngaoundéré III Autres Lieu Campus numérique francophone de Ngaoundéré Adresse Université de Ngaoundéré Ville Ngaoundéré III