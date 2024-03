LA FEMME CHANGÉE EN RENARD Pont-à-Mousson, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi

Ouvrez vos oreilles pour un conte fantastique et insolite…

Et si ….en pleine Angleterre victorienne, rigoriste, une jeune femme devenait subitement renarde. Et si…malgré la métamorphose, elle et son mari restaient éperdument amoureux. Ils continueraient à vivre convenablement ensemble, à prendre le thé, à jouer aux cartes. Mais si, un jour la nature sauvage de la renarde prenait le dessus… D’après le récit de David Garnett, conception et interprétation par Heïdi Brouzeng, adaptation et mise en scène de Christine Koetzel.

Public à partir de 10 ans.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 21:00:00

4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr

