Ouverture du musée de Préhistoire de Saulges de 19h à 23h. Conte préhistorique « La Femme Bison et autres contes de chaman” à 19h30 et 20h30. « Ce spectacle conté évoque nos origines, l’art pariétal et les liens magiques unissant les animaux et les peuples de chasseurs de la Préhistoire. Entre mondes réels et imaginaires, dans la lignée de la pure tradition orale, ces contes sont inspirés de collectages auprès des Indiens des plaines d’Amérique du Nord, des Inuits des régions arctiques, des Aborigènes d’Australie et des nomades des steppes d’Eurasie. » Réservation obligatoire pour les contes au 0243905130 ou [[saulges@coevrons.fr](mailto:saulges@coevrons.fr)](mailto:saulges@coevrons.fr) Conte préhistorique « La Femme Bison et autres contes de chaman” animé par Corinne Duchêne Musée de Préhistoire – Grottes de Saulges La Roche-Brault 53270 Thorigné en Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne

