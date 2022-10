La femme à bois Jambles Jambles Catégories d’évènement: Jambles

Sane-et-Loire

La femme à bois Jambles, 16 octobre 2022

26 Rue de la Côte Chalonnaise La Nouvelle Galerie, Jambles

2022-10-16 – 2022-10-16

La Nouvelle Galerie 26 rue de la côte Chalonnaise 26 Rue de la Côte Chalonnaise

Jambles

Sane-et-Loire Jambles La femme à bois, performance chorégraphique et sonore. La Femme à Bois trace en tableaux intimistes un chemin empruntant profondeur et légèreté vers un féminin sauvage, joyeux qui célèbre la douce folie du vivant en nous ! « Armelle Devigon

La soirée se prolonge pour celles et ceux qui le souhaitent avec ce que chacun.e apporte en nourritures solides et liquides. Corps & voix : Armelle Devigon, univers sonore : François Merville, regard extérieur: Dery Fazio.

Dès 8ans.

Durée: environ 40 minutes

Réservation indispensable. lesratsdarts@orange.fr +33 3 85 44 34 27

