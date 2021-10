“La féminité est-elle un artifice de la culture ou une différenciation naturelle ?” par Fabienne Brugère Lycée de L’Escaut, 14 janvier 2022, Valenciennes.

Lycée de L’Escaut, le vendredi 14 janvier 2022 à 17:00

En 1949, Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir provoque le scandale en bousculant les clichés sur les femmes et les discours qui figent le masculin et le féminin dans des essences éternelles : “On ne naît pas femme, on le devient”. Mais le constructivisme est-il satisfaisant dans la mesure où il risque de n’appréhender que l’aspect social des relations entre les femmes et les hommes pour mettre en avant les normes de genre qui façonnent chacun et chacune d’entre nous ? Ne faut-il pas plutôt se demander quel est ce mélange de nature et de culture dont chaque individu est tributaire et fait qu’il appartient à un sexe ? Plus encore, à l’âge de #Metoo et du réveil des mouvements féministes contre le harcèlement, le viol ou les féminicides, qu’en est-il de la féminité ? Comment faut-il l’appréhender philosophiquement aujourd’hui ?

Lycée de L’Escaut 1 Avenue de Saint-Amand – Valenciennes Valenciennes Nord



