La féminisation des STEM « Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics »

ESIR – École Supérieure d'Ingénieurs Rennes, le vendredi 3 décembre à 10:15

Chaque année, l’ESIR sensibilise par des conférences ses étudiant·e·s à la mixité et la parité des parcours et métiers. En 2021, six intervenantes partageront leur expérience : * Yveline Lebreton, Professeure des universités, astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, chercheure associée à l’[Institut de Physique de Rennes](https://ipr.univ-rennes1.fr/) * Fabienne Gauffre, (DR CNRS) au laboratoire [ISCR, Institut des sciences](https://iscr.univ-rennes1.fr/fr) [chimiques de Rennes](https://iscr.univ-rennes1.fr/fr) * Anne Siegel, Directrice de recherche au CNRS en informatique, exerçant ses recherches à l[’irisa (Rennes](https://www.irisa.fr/)) et directrice adjointe scientifique au siège du CNRS, en charge de la politique parité dans les laboratoires d’informatique dont le CNRS est tutelle * Maud Prévaud, responsable agence Rennes de chez [ATOS](https://atos.net/fr) * Véronique Pondaven, Program Manager Officer, [Orange Innovation](https://www.orange.com/fr) * Catherine Billard, Bot Expert, [Orange Innovation](https://www.orange.com/fr) La conférence se tiendra en amphi N, Bât 42

ESIR – École Supérieure d'Ingénieurs Rennes 263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

2021-12-03T10:15:00 2021-12-03T12:15:00

