La Fêlée Gourmande de Bolbec Bolbec, 24 juin 2022, Bolbec.

La Fêlée Gourmande de Bolbec Bolbec

2022-06-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-24

Bolbec Seine-Maritime Bolbec

Deux parcours sont organisés : un trail urbain de 10 km et une marche de 5 km. Les parcours sillonneront les rues et ruelles de la ville de Bolbec et traverseront différents édifices et bâtiments municipaux animés !

16h00 à 18h30 : Retrait des dossards Place Charles de Gaulle

19h00 : Départ de la course et de la marche Place Charles de Gaulle

20h30 : Remise des récompenses

Le prix de l’inscription comprend : dossard, boisson, assiette de tapas et un repas dans l’un des food trucks présents.

Pour les enfants de -10 ans, le prix de l’inscription comprend une boisson et une barquette de saucisse/frites.

Dès 19h00, les food trucks ouvriront leurs portes pour proposer à tous des menus gourmands ! Et dès 19h30, le groupe TuXedo revisitera les standards de la pop, de la funk, de la soul et du rock. D’Aretha Franklin à Bruno Mars en passant par Dua Lipa, Justin Timberlake, Les Black Eyed Peas ou encore The Weeknd, TuXedo réinterprète les plus grands tubes sans jamais trahir l’original.

communication@bolbec.fr +33 2 32 84 51 42 https://www.facebook.com/VilleBolbec

Bolbec

dernière mise à jour : 2022-04-29 par