La féerie d’Isaa au centre culturel de Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain, 29 avril 2022, Port-en-Bessin-Huppain.

La féerie d’Isaa au centre culturel de Port en Bessin-Huppain Centre culturel Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain

2022-04-29 10:00:00 – 2022-04-29 12:30:00 Centre culturel Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Port-en-Bessin-Huppain

“Je suis ce que mes mains font, et que mon œil voit. Je suis une femme qui peint, dessine, sculpte, coud, tisse, tresse, lie, relie, fait, défait, ressent, cherche, explore …..J’ai fait mes études d’art à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et j’y ai obtenu mon diplôme en 1995 (DNSEP avec félicitations du jury).

J’ai exposé ici, ailleurs et autre part. A chaque fois ce sont des expériences enrichissantes qui me permettent de sortir de mon atelier pour aller à la rencontre des lieux, des personnes, et de leurs regards.

Se confronter, partager, s’interroger, imaginer…Curieuse et exploratrice… J’aime explorer toutes sortes d’espaces artistiques : dessin, peinture, sculpture, land art, peinture sur porcelaine, illustration de livres et en particulier d’albums jeunesse mais aussi art textile, création et transformation textile, écriture … Je m’intéresse au tissage des formes et des couleurs, conductrices d’énergies, de dialogues et d’émotions. Je croque sous toutes ses postures les chats et m’amuse à les mettre en scène dans différents univers de couleurs et de motifs. Les arbres sont également un thème que j’aime travailler pour exprimer l’amour que j’ai pour eux et interpeller notre regard sur le monde qui nous entoure, visible comme invisible. Dessiner, peindre, tisser, tresser, chercher à raconter des histoires, inscrire, ressentir sont autant d’actions qui construisent mon univers poétique.

Mon travail est une revendication du droit au rêve et à l’émerveillement. Ainsi va ma bobine de fil… Je vous souhaite un beau, voyage… ” Isaa.blog4ever.com

Ouvert le samedi matin de 10h à 12h30. Fermé Dimanche et lundi.

expositions@portenbessin-huppain.fr +33 2 31 21 92 33 https://www.portenbessin-huppain.fr/

