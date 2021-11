LA FÉERIE DES FÊTES À SAINT-LOUIS La Grande Place musée du cristal Saint-Louis, 22 décembre 2021, Saint-Louis-lès-Bitche.

du mercredi 22 décembre au vendredi 31 décembre à La Grande Place musée du cristal Saint-Louis

L’art de célébrer et de recevoir est une tradition à la Cristallerie Saint-Louis. Les artisans soufflent, façonnent et taillent le cristal dont les jeux somptueux de lumière subliment les plus belles tables. D’un éclat et d’une sonorité incomparables, le cristal Saint-Louis éveille nos sens ! Le musée accueille petits et grands dans un cadre flamboyant pour les fêtes de fin d’année. À cette occasion, le public est invité à venir vivre un “Noël Royal“ en découvrant une nouvelle exposition de lustres contemporains, témoins de la maîtrise de la lumière chez Saint Louis depuis près de deux cents ans. – Ventes exceptionnelles de cristal : Du 20 au 28 novembre (entrée gratuite) – Musée du cristal : Tous les jours : 10h-18h sauf mardi (fermé les 25 déc. & 1er jan.) – Visites guidées du musée : 22 et 29 déc. (sans supplément au billet d’entrée du musée) – Un Noël Royal : À partir du 22 décembre – Visites guidées de la manufacture sur réservation – Sables brûlants : Exposition d’art contemporain. Proposition de la Fondation d’entreprise Hermès (sans supplément au billet d’entrée). Jusqu’au 13 décembre.

Du 22 au 31 décembre

La Grande Place musée du cristal Saint-Louis Rue Coëtlosquet 57620 Saint-Louis-Les-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Moselle



