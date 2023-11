La Féerie des Eaux au Grand Rex Le Grand Rex Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

.Tout public. payant De 12€ à 16€

La Féerie des Eaux, le spectacle de Noël du Grand Rex, revient du 22 novembre 2023 au 7 janvier 2024avec le film Wish – Asha et la bonne étoile en avant-première mondiale. Avant la projection du film, vous profiterez d’un bal de jets d’eau en harmonie avec de la musique, des jeux de lumières et des effets spéciaux.

En exclusivité mondiale du 22 novembre au 7 janvier et projeté dans la salle mythique du Grand Rex !

Synopsis

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles…

Le Grand Rex 1, boulevard Poissonnière 75002 Paris

Contact : https://www.legrandrex.com/cinema/4227#seances https://www.legrandrex.com/cinema/4227#seances

©Céline Lilla féerie des eaux 2022