La Féérie de Noël – Edition 2022, 3 décembre 2022



2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04 19:00:00 – par le Comité des Fêtes – Invitation et embarquement pour un voyage extraordinaire vers la Féérie de Noël 2022 ! Pendant tout un week-end, animations, jeux et surprises feront la joie des petits comme des plus grands !

Sur place : Marché de Noël, manège, pêche à la ligne, maquillage, Père de Noël et ses photos offertes – Restauration et boissons chaudes sur place comitesully@wanadoo.fr PIXABAY dernière mise à jour : 2022-10-05 par

