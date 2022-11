la féérie de Noel à saucats Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Saucats Illuminations de Noel, avec présence du Père Noel tous les samedis, village miniature de 35 m2, dégustation de bière de Noel, chocolat chaud, vin chaud, et autres gourmandises et animations.

Ouvert aussi les mercredi de décembre de 18h à 20h.

Organisée par l’association de bénévoles LA BANDE DES DIABLOTINS +33 6 75 67 36 99 LA BANDE DES DIABLOTINS agnès Robineau

