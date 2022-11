ALICIA DU COUSTEL & AFA TRIBE LA FEE VERTE, 26 novembre 2022, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

LA FEE VERTE 44 rue Legraverend, 35000 Rennes

Ce nouveau groupe rennais vous entraîne dans une danse autour du brasier…
Cette musique, c'est du FEU !
(Afa… en langue berbère ?)
Chaleur, lumière, danse, transe hypnotique ! 

Sur scène, les compositions d'Alicia Du Coustel, entre folk et world, portées par les percussions d'Hamid Gribi et l'accordéon d'Alexandre Sallet, sont des morceaux-histoires immersifs qui plongent le spectateur dans une expérience de voyage presque cinématographique !
On y ressent puissamment les racines du groove africain (jeu de harpe proche de la kora, rythmes gnawa, langues d'Afrique centrale…)
Soutenue par le jeu visuel et chorégraphique d'Alicia, la musique prend le temps de se déployer, installe des univers colorés et surtout, vise la transe !

AfaTribe vous invite à une célébration énergique de la Vie et de l'Humain, pour vibrer ensemble d'une même pulsation : un moment d'Osmose, intense et plein d'humour !

Alicia Du Coustel : Chant, Harpe
Hamid Gribi : Percussions, Chant
Alexandre Sallet : Accordéon Diatonique, Chant



https://youtu.be/QswmgNUB_50 https://youtu.be/Z0Te58jtfkg

