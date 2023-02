LA FEE VERTE MUSEE JACQUEMART-ANDRE, 11 février 2023, PARIS.

LA FEE VERTE MUSEE JACQUEMART-ANDRE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 49.5 à 88.0 euros.

Visite du musée & concert Jacqueline BOURGES-MAUNOURY, piano Alain CARRE, comédien « La Fée Verte » Une fée qui a « le plein pouvoir » et qu’on « supplie en tremblant » il s’agit bien entendu de l’absinthe, appelée la « fée verte » à la fin du 19ème siècle. Cet alcool avait un grand succès, la consommation passant de 8.000 hectolitres en 1874 à plus de 200.000 en 1905. Mais aussi une bien mauvaise réputation, puisqu’on l’accusait de rendre fou. La « fée verte » avait 70° d’alcool et ses essences étaient considérées comme provoquant des crises psychotiques. Paul Verlaine décrit très bien comment la drogue arrive de manière sympathique pour après emprisonner : « Sa voix, étant de la mu- sique fine, accompagnait délicieusement l’esprit sans fiel de son babil charmant où la gaîté d’un cœur bon se devine. » Et la chanteuse Barbara a une chanson éponyme où elle chante : « Ils buvaient de l’absinthe, Comme on boirait de l’eau, L’un s’appelait Verlaine, L’autre, c’était Rimbaud. » Oeuvres de Chopin, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Satie… Alain Carré, Jacqueline Bourgès Maunoury

Votre billet est ici

MUSEE JACQUEMART-ANDRE PARIS 158, bd Haussmann Paris

Visite du musée & concert

Jacqueline BOURGES-MAUNOURY, piano Alain CARRE, comédien

« La Fée Verte »

Une fée qui a « le plein pouvoir » et qu’on « supplie en tremblant » il s’agit bien entendu de l’absinthe, appelée la « fée verte » à la fin du 19ème siècle. Cet alcool avait un grand succès, la consommation passant de 8.000 hectolitres en 1874 à plus de 200.000 en 1905. Mais aussi une bien mauvaise réputation, puisqu’on l’accusait de rendre fou. La « fée verte » avait 70° d’alcool et ses essences étaient considérées comme provoquant des crises psychotiques.

Paul Verlaine décrit très bien comment la drogue arrive de manière sympathique pour après emprisonner : « Sa voix, étant de la mu- sique fine, accompagnait délicieusement l’esprit sans fiel de son babil charmant où la gaîté d’un cœur bon se devine. »

Et la chanteuse Barbara a une chanson éponyme où elle chante : « Ils buvaient de l’absinthe,

Comme on boirait de l’eau,

L’un s’appelait Verlaine,

L’autre, c’était Rimbaud. »

Oeuvres de Chopin, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Satie…

.49.5 EUR49.5.

Votre billet est ici