Nantes LA FEE VERTE Loire-Atlantique, Nantes L’ARNAQUE LA FEE VERTE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’ARNAQUE LA FEE VERTE, 27 novembre 2021 20:30, Nantes. LA FEE VERTE.

Samedi 27 novembre, 20h30 L’ARNAQUE * Chapardeurs de mots, pilleurs d’airs, contrebandiers de la danse, Rimo et Momo se transforment le temps de l’Arnaque en Robin des boissons, vous servant une Saoul Mus’hic à guincher de travers. https://www.cestquoilarnaque.com/ https://www.facebook.com/Larnaquemusique *

samedi 27 novembre – 20h30 à 22h00

* LA FEE VERTE 2 place de l’Ecluse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LA FEE VERTE Adresse 2 place de l'Ecluse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LA FEE VERTE Nantes