Gratuit : non 8 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 22 au 24 février 2023 à 10h30 Une exploration visuelle et sensorielle des saisons ponctuée de comptines, histoires et jeux de doigts pour les enfants de 2 à 5 ans. Cette création originale pédagogique apprend le rythme des saisons aux enfants et les accompagne pour les aider à s’immerger dans le monde imaginaire du spectacle. Clémence Roy s’inspire des contes traditionnels de notre patrimoine commun pour produire un spectacle de contes plein d’inventivité : de multiples trouvailles sonores et visuelles viennent donner du relief à ce conte. Une vraie Mary Poppins, cette Fée parapluie ! Durée : 35 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

