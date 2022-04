La Fée néante Saint-Cannat, 21 avril 2022, Saint-Cannat.

La Fée néante Salle Yves Montand Rue Robespierre Saint-Cannat

2022-04-21 15:30:00 – 2022-04-21 Salle Yves Montand Rue Robespierre

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Des chansons qui offrent une vision décalée des héros du conte de fée pour remettre la perfection et l’idéal à l’endroit de nos faiblesses humaines.

La fée Néante aurait-elle perdu de ses pouvoirs magiques ? Se serait-elle métamorphosée en fée Blesse ? Sa baguette s’est-elle enrayée au point de ne plus parvenir à saupoudrer de la poussière d’étoiles pour charmer tout le petit monde des contes ?

La fée règle ses comptes à travers les personnages qui voudraient être ce qu’ils ne sont pas. Sa plus terrible ennemie, la fée Rocité, voudrait devenir une sorcière bien aimée. Le prince “trop charmant” est un égocentrique insupportable. Le roi est un dictateur autoritaire et sanguinaire…. La princesse désirerait posséder les défauts des humains. La fée Néante, pourra t-elle se fée Licité d’avoir remis bon ordre dans ses contes ?



Chanteuse, comédienne, musicienne Laetitia Planté

Pianiste, accordéoniste, compositeur Éric Méridiano

Cie Kérozen of Marseille

Conte musical humoristique, féérique et satirique. Une vision décalée des héros du conte de fée pour remettre la perfection et l’idéal à l’endroit de nos faiblesses humaines.

https://www.saint-cannat.fr/

