La Fée Mirette en visite – Clôture de Jardins Ouverts Château de Champs-sur-Marne, 28 août 2021-28 août 2021, Champs-sur-Marne.

La Fée Mirette en visite – Clôture de Jardins Ouverts

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Château de Champs-sur-Marne

### La Fée Mirette en visite La fée Mirette se promène avec vous et vous ouvre les yeux sur toutes sortes de trésors cachés … ou pas, dans le château ! Cette rigolote va vous poser bien des questions … Saurez-vous lui répondre ? On ne repart pas les mains vides, un petit kit atelier est remis aux enfants !

Réservation par e-billetterie uniquement Tarifs Adulte : 8€ 4 à 12 ans : 6€ Enfant – 4 ans : gratuit Pass sanitaire obligatoire pour les 18 ans et plus

Le 28 et 29 août, le château de Champs-sur-Marne a préparé un week-end festif où vous retrouverez des visites thématiques du parc et du château pour toute la famille!

Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T13:45:00 2021-08-28T14:45:00;2021-08-29T13:45:00 2021-08-29T14:45:00