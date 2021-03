La FÉE- Fête de l’Éducation à l’Environnement Village de la FÉE 2021, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Font-Romeu-Odeillo-Via.

La FÉE- Fête de l’Éducation à l’Environnement

Village de la FÉE 2021, le dimanche 25 juillet à 10:00

**Que puis-je faire à la FÉE?**

Rentrer dans un escape game sur le climat, profiter d’une exposition, partir à la découverte de la faune et de la flore, faire connaissance des associations et initiatives locales, participer à des ateliers, et me détendre mais pas trop quand même…l’environnement est l’affaire de toutes et tous

**C’est quand? C’est où?**

Cette année,la FÉE pose son Village à Font -Romeu, sur le site des Airelles. Le châlet et ses environs se transforment en village festif, ludique et pédagogique. Il proposera différents quartiers: restauration-buvette-quartier des associations-marché de producteurs et artisans- expo et conférences- aire de jeux en bois – …. ???

**Où retrouvez le programme?**

Sur la page facebook de l’évènement ou le site internet de la Tram’66. Toute l’équipe de la [Tram’66](http://tram66.org/) a hâte de vous y retrouver.

Quelques animations sur réservation-consulter le programme

Une journée festive dédiée à la découverte de notre environnenment et d’alternatives. Un programme riche et pour tous les goûts. GRATUIT.

Village de la FÉE 2021 Chalet des Airelles 66120 Font-Romeu Font-Romeu-Odeillo-Via



