La Fée électricité

A l'entrée de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson,à proximité du petit parking, 18 mai 2022, Montmagny.

A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, à proximité du petit parking, le mercredi 18 mai à 10:30

A l’occasion de la Fête de la Nature, c’est un autre regard sur la Butte que nous propose cette animation, co-animée par l’Agence des espaces verts et RTE visant à décrypter le rôle et l’entretien des lignes Haute Tension dominant la butte du nord au sud. Les explications seront données sur leur rôle dans l’alimentation en électricité de l’agglomération parisienne, l’installation et l’entretien des pylônes qui les portent, les travaux réalisés sur la végétation située en-dessous,…avec aussi un rappel de l’histoire de la Butte Pinson, par l’AEV. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson,à proximité du petit parking Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny Montmagny Val-d’Oise

2022-05-18T10:30:00 2022-05-18T12:00:00

