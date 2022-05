La fée du jardin – Compagnie In Extremis Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette Catégories d’évènement: Condette

**Un thème**: Le jardin de nos enfances….et son secret. **Des personnages**: La fée dans sa robe jardin, l’épouvantail musicien, la fleur frileuse, l’abeille bavarde, la grenouille rappeuse, le nuage dur d’oreille, Pleu-Pleu l’arroseur, l’escargot gourmet avec le soleil tout doux qui monte et qui descend. Et la lune qui accueille le secret… **Une histoire**: Un jardin se réveille un matin pour vivre une belle journée. On goûte au plaisir de la rosée du matin, On savoure le zénith du soleil le midi, On déguste la pluie fine de l’après-midi, mais patatras ! Y’a un cheveu dans la soupe. Plus rien n’a le même goût car il y a un secret à révéler…. **Des chansons** : Vent frais, Le petit escargot, Pomme de reinette, Au clair de la lune, Fais Dodo…

gratuit, sur réservation

Spectacle pour les tout-petits de 2 à 5 ans et leurs parents Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T10:45:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:45:00

