La Fée des Grains de poussière – Spectacle dessiné par Esmé Planchon & Jeanne Balas Espace Garonne Catégorie d’évènement: Gironde

La Fée des Grains de poussière – Spectacle dessiné par Esmé Planchon & Jeanne Balas Espace Garonne, 14 mai 2022, . La Fée des Grains de poussière – Spectacle dessiné par Esmé Planchon & Jeanne Balas

Espace Garonne, le samedi 14 mai à 17:00 Découvrez en avant-première le spectacle conté et dessiné adapté de l’album du même nom. Espace Garonne avenue des Griffons 33530 Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gironde Autres Lieu Espace Garonne Adresse avenue des Griffons 33530 Bassens lieuville Espace Garonne Departement Gironde

Espace Garonne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

La Fée des Grains de poussière – Spectacle dessiné par Esmé Planchon & Jeanne Balas Espace Garonne 2022-05-14 was last modified: by La Fée des Grains de poussière – Spectacle dessiné par Esmé Planchon & Jeanne Balas Espace Garonne Espace Garonne 14 mai 2022 Espace Garonne

Gironde