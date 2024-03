LA FEE DES FLEURS Le Crès, dimanche 21 avril 2024.

LA FEE DES FLEURS Le Crès Hérault

Chaque année au printemps, la fée des fleurs s’éveille.

Son rôle parer la nature de ses plus belles couleurs et de ses plus doux parfums.

​​​​​​​La tâche n’est pas si simple, d’autant qu’un personnage étonnant semble vouloir l’en empêcher…

Un conte amusant très imprégné des mangas où de drôles d’insectes virevoltent avec peps et fantaisie !

Durée 45 mn A partir de 3 ans 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-04-21 11:45:00

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

