La Fée Des Comptines – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

La Fée Des Comptines – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle, 27 février 2023, PARIS. La Fée Des Comptines – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle. Un spectacle à la date du 2023-02-27 à 10:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 18.0 à 22.0 euros. THEATRE LA BOUSSOLE (PLATES-V-V-2021-004885) PRESENTE : ce spectacle. LA FEE DES COMPTINESA partir de 1 anAu pays des champignons roses, il se passe toujours quelquechose : d’un coup de baguette magique la fée ouvre sa malle géniale d’où s’échappe un véritable récital de comptines. Elles vont toutes vous faire chanter, danser, rêver, voyager ! Un spectacle familial, joyeux et coloré où petits et grands auront l’occasion de découvrir ou re-découvrir de manière ludique leurs comptines préférées.Informations pratiques :Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.Pas d’accès handicapé. La Fée des comptines chante Noël, La Fée Des Comptines La Fée Des Comptines Votre billet est ici THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS 29 rue de Dunkerque Paris THEATRE LA BOUSSOLE (PLATES-V-V-2021-004885) PRESENTE : ce spectacle. LA FEE DES COMPTINES A partir de 1 an Au pays des champignons roses, il se passe toujours quelquechose : d’un coup de baguette magique la fée ouvre sa malle géniale d’où s’échappe un véritable récital de comptines. Elles vont toutes vous faire chanter, danser, rêver, voyager !

Un spectacle familial, joyeux et coloré où petits et grands auront l’occasion de découvrir ou re-découvrir de manière ludique leurs comptines préférées. Informations pratiques :

Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.

Pas d’accès handicapé. .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE LA BOUSSOLE grande salle Adresse 29 rue de Dunkerque Ville PARIS Tarif 18.0-22.0 lieuville THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS Departement Paris

THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Fée Des Comptines – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle 2023-02-27 was last modified: by La Fée Des Comptines – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle THEATRE LA BOUSSOLE grande salle 27 février 2023 THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS

PARIS Paris